Уссурийск, Приморский край, 15 июля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Суд в Приморском крае постановил заключить под стражу воспитанника спецшколы, подозреваемого в нападении с ножом на ровесника перед побегом из учреждения. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

По данным прокуратуры, подросток 2006 года рождения подозревается в том, что вечером 12 июля в ходе конфликта с другим воспитанником спецшколы нанес тому ножевое ранение в живот. После инцидента подозреваемый и еще четверо детей самовольно ушли из учреждения.

«Сегодня с учетом позиции государственного обвинителя суд заключил подростка под стражу сроком на два месяца», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что информацию о нападении на подростков 15 и 16 лет в городе Уссурийске получили накануне в УМВД по региону. Уточнялось, что ранивший ровесников подросток после произошедшего сбежал из спецшколы вместе с приятелями. Всех пятерых беглецов задержали и доставили в отделение полиции. Один из пострадавших подростков был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По инциденту следователями возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет.