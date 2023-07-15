Чхонджу, Южная Корея, 15 июля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Не менее семи человек погибли в Южной Корее в результате оползней и наводнений, которые произошли из-за сильных ливней. Об этом 15 июля сообщило агентство Yonhap.

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Уточняется, что из-за разгула стихии свыше полутора тысяч человек в данный момент находятся в пунктах временного размещения. При этом в провинции Чхунчхон-Пукто эвакуировали свыше 6,4 тыс. местных жителей.

По информации метеорологов страны, в период с 13 июля в Южной Корее выпало свыше 400 мм осадков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в пострадавшем от проливных дождей Туапсе мощным потопом смыло деревянный дом. Строение, в котором могло находиться до трёх человек, унесло в море. Также водой смыло автомобиль «Жигули» вместе с водителем.

Несколько посёлков и сёл Туапсинского района 12 июля оказались в зоне подтопления из-за ливней. В неё попали посёлки Джубга, Новомихайловский, Сосновый, Тюменский, сёла Ольгинка, Горское, Дефановка, Лермонтово, Пляхо и Небуга.