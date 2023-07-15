Варшава, 15 июля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Объёмы ввозимого на территорию Польши украинского зерна являются шокирующими. Об этом 15 июля заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак в беседе с изданием Rzeczpospolita.

По подсчётам учёного, объём ввезённой с Украины в Польшу пшеницы за 2022 год в 168 раз больше, чем за 2021 год, импорт украинской кукурузы вырос в 300 раз, а в первые четыре месяца текущего года в республику ввезли в 610 раз больше пшеницы, чем за этот же период прошлого года.

«Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня», — сказал он.

Профессор указал, что в эти данные, скорее всего, не входит ввоз на польский рынок «технического» зерна, и уточнил, что такой термин был придуман, чтобы обойти пограничный контроль и ускорить процедуру ввоза.

«Скупочные компании воздерживаются от подписания контрактов, рассчитывая, что с 15 сентября будет отменён запрет на импорт зерновых из Украины, и они смогут покупать ещё более дешёвое зерно», — пояснил Артышак, и добавил, что при таком развитии ситуации польских фермеров, по его мнению, ожидает крах.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в приграничные с ней страны. Эти ограничения будут действовать до середины сентября 2023 года.

В конце июня венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал продлить запрет на ввоз зерна с Украины после сентября. Он отметил, что Будапешт поддерживает только транзит украинской сельхозпродукции.

Позднее президент России Владимир Путин рассказал, что многие страны Европы начали отказываться от украинского зерна. Глава государства указал, что из вывезенного с украинской территории сельхозпродукции только 3% пошло в беднейшие страны мира.