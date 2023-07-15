Вашингтон, 15 июля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Оговорку допустила вице-президент США Камала Харрис и призвала уменьшить численность населения ради будущих поколений 14 июля на конференции в Университете Коппина в Балтиморе, штат Мэриленд, по вопросам борьбы с изменениями климата.

Harris.senate.gov Камала Харрис

«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — такое заявление сделала Харрис.

Из исправленного текста речи вице-президента, опубликованного на сайте Белого дома, становится понятно, что Харрис оговорилась. Изначально политик имела в виду не «население» (population), а «загрязнение» (pollution). Таким образом, в своей речи Харрис призывала уменьшить загрязнение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден незапланированно посетил мероприятие в честь члена палаты представителей Нэнси Пелоси. Глава Белого дома вручил Пелоси букет цветов, назвав её одним из самых влиятельных ораторов в истории страны, а затем обратился к вице-президенту Камале Харрис и неожиданно заявил, что работает на неё.