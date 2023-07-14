Новый, 506-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что в ночь на 15 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли «Градами» с кассетными зажигательными боеприпасами город Алёшки в Херсонской области и его окрестности. По сообщению представителя военного следственного управления Следственного комитета России по Объединённой группировке войск, сгорело не менее двух частных домовладений, повреждены не менее четырёх.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следствие, зажигательные элементы в форме шестигранника местные жители находят на всей территории города. Также сообщается, что после ночных обстрелов с использованием этих боеприпасов возник лесной пожар, распространившийся на десятки километров.

Тем временем российские штурмовики группировки «Восток» поразили десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении.

Накануне Минобороны РФ известило, что на донецком направлении российские войска успешно отразили шестнадцать атак противника. До 90 украинских военнослужащих уничтожены на краснолиманском направлении.

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