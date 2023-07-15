Киев, 15 июля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Украина не намерена подписывать какие-либо документы с Российской Федерацией при приобретении у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства, заявили в украинской компании «Энергоатом».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Вопреки заявлению Николая Штейнберга [о необходимости заключения договора с Россией] Украина не ведёт никаких переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией», — сообщили в компании.

Отмечается, что размещению ядерных реакторов в случае успешного завершения переговоров будет содействовать американская компания Westinghouse.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию в начале июля обсудил с премьер-министром страны Николаем Денковым покупку двух ядерных реакторов российского производства. По данным Европейской комиссии, сумма сделки составит 600 миллионов евро.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что визит Владимира Зеленского в Болгарию связан с попытками украинской стороны затащить в военный конфликт как можно большее количество стран.