Вашингтон, 15 июля, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Публикации в социальной сети Twitter намерена использовать компания xAI Илона Маска для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил 14 июля сам Маск в ходе прямой трансляции на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Думаю, мы будем использовать публичные твиты, разумеется, не затрагивая ничего частного, для обучения, как поступают все остальные», — пояснил Маск. Бизнесмен отметил, что другие компании уже используют публикации в социальных сетях для обучения своих моделей ИИ, при этом о каких компаниях идёт речь, Маск не уточнил.

Бизнесмен уточнил, что xAI в идеале хочет создать «максимально любознательный и стремящийся к правде» ИИ, этот подход Маск назвал самым безопасным.

«На мой взгляд, основная цель xAI — создать хороший искусственный интеллект, который будет преследовать цель понять вселенную», — заявил владелец Twitter и подчеркнул, что он выступает за регулирование сферы ИИ.

В плах Маска сотрудничество xAI с компанией по производству электромобилей Tesla, тоже принадлежащей Маску. Бизнесмен пояснил, что сотрудничество обещает быть взаимовыгодным, и не исключил, что разработки в сфере ИИ будут применены для улучшения системы автопилота электромобиля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель Илон Маск анонсировал создание новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта. xAI заявлена как отдельная компания, при этом тесно сотрудничающая с Tesla и X Corp.

Новая компания зарегистрирована в штате Невада. По документам американский предприниматель стал директором компании.