Лиссабон, 15 июля, 2023, 06:08 — ИА Регнум. 38-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

«Впервые с 2017 года Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, получив звание рекордсмена Гиннесса за самый высокий годовой доход среди спортсменов», — говорится в сообщении.

Согласно данным журнала Forbes, рекордный доход футболиста за год составил 136 миллионов долларов, из которых 46 миллионов долларов были заработаны в рамках спортивной дисциплины.

На втором и третьем местах списка соответственно оказались аргентинец Лионель Месси (130 миллионов долларов) и француз Килиан Мбаппе (120 миллионов долларов).

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Криштиану Роналду, выйдя на поле в матче Португалия — Исландия, стал первым футболистом в истории, отыгравшим 200 игр за национальную команду. Матч Португалия — Исландия завершился со счетом 1:0, а Роналду стал автором единственного забитого мяча.