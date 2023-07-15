Вашингтон, 15 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Аккаунты из всех социальных сетей удалила частная американская компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал батискаф «Титан», потерпевший крушение в Атлантике.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

На сегодняшний день у компании не осталось учётных записей ни в одной из популярных социальных сетей, включая Twitter и LinkedIn. Кроме того, при попытке зайти на сайт компании, на экране появляется белый логотип компании на чёрном фоне и уведомление о приостановке всех разведывательных и коммерческих операций.

Никаких подробностей представители компании не сообщали.

Батискаф «Титан» с пятью туристами на борту пропал 18 июня во время спуска к печально известному «Титанику» — океанскому лайнеру, затонувшему в северной Атлантике в 1912 году. На борту «Титана» находились глава организации Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также вице-президент пакистанской Dawood Hercules Corporation Шахзад Давуд, его сын Сулейман и французский исследователь и профессиональный акванавт Поль-Анри Наргеоле, который управлял батискафом.

Через четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, который полностью разрушился из-за направленного внутрь взрыва. В конце июня фрагменты подводного аппарата извлекли со дна. Судно Horizon Arctic доставило обнаруженные элементы батискафа в порт канадского Сент-Джонса для изучения и анализа в рамках проведения расследования произошедшей катастрофы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон начал переговоры о съёмках сериала про катастрофу батискафа «Титан». Отмечается, что Кэмерон получит большой бюджет на воплощение проекта. Исполнить роли в картине могут актёры Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.