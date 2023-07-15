Politico: США до сих пор не одобрили обучение украинских пилотов
Вашингтон, 15 июля, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Европейские страны, готовые предоставить украинским пилотам обучение управлению истребителями F-16, до сих пор не получили формального разрешения Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.
«Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, всё ещё ждут формального одобрения программы со стороны США», — говорится в материале.
По информации источника, обучение украинских пилотов нельзя начать без формального разрешения Государственного департамента по передаче инструкций и симуляторов. В министерстве обороны США отметили, что запросы всё ещё рассматриваются.
Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен в ходе выступления на саммите НАТО заявила, что на обучение украинских военных лётчиков управлению F-16 потребуется как минимум полгода. По её словам, на продолжительность обучения могут повлиять как уже имеющийся опыт, так и знание английского языка.
Как передавало ИА Регнум, 11 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова начать обучение украинских пилотов, если это будет согласовано с участниками коалиции.
Согласно данным Politico, Украина сможет получить истребители F-16 в начале 2024 года. Основными кандидатами на передачу боевых самолётов называются Дания и Нидерланды.