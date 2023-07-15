Вашингтон, 15 июля, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Европейские страны, готовые предоставить украинским пилотам обучение управлению истребителями F-16, до сих пор не получили формального разрешения Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, всё ещё ждут формального одобрения программы со стороны США», — говорится в материале.

По информации источника, обучение украинских пилотов нельзя начать без формального разрешения Государственного департамента по передаче инструкций и симуляторов. В министерстве обороны США отметили, что запросы всё ещё рассматриваются.

Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен в ходе выступления на саммите НАТО заявила, что на обучение украинских военных лётчиков управлению F-16 потребуется как минимум полгода. По её словам, на продолжительность обучения могут повлиять как уже имеющийся опыт, так и знание английского языка.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова начать обучение украинских пилотов, если это будет согласовано с участниками коалиции.

Согласно данным Politico, Украина сможет получить истребители F-16 в начале 2024 года. Основными кандидатами на передачу боевых самолётов называются Дания и Нидерланды.