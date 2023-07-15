Киев, 15 июля, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины крайне сложно проводить штурмовые действия российских укреплений, особенно учитывая плотные минные заграждения, расположенные перед глубокоэшелонированной защитой, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

Darren Livingston Дэвид Петреус

«Им придётся очень болезненно пробиваться через эти позиции», — сказал Петреус, отметив, что ВСУ не смогут добиться существенных успехов при контрнаступлении, не обладая господством в небе.

Бывший глава ЦРУ подчеркнул, что украинские беспилотные летательные аппараты, на которые украинское командование возлагало большие надежды, сбиваются российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюрри в интервью Express заявил, что Вооружённые силы Украины столкнулись с серьёзной обороной и продуманными оборонительными действиями российских военных. По его словам, также для ВСУ неожиданностью стало использование ВС России боевых вертолётов в защите.