Москва, 15 июля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Число бюджетных мест для абитуриентов, поступающих в вузы на общих основаниях, не уменьшится после введения льгот для участников российской военной спецоперации и членов их семей. Об этом 15 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минобрнауки.

Seth Sawyers Лекционный зал в вузе

«Важно отметить, что количество мест по другим льготам и квотам, не имеющих отношения к СВО, не уменьшится, так как поступающие по отдельной и особой квотам не участвуют в общем конкурсном отборе», — сказано в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что участники спецоперации и их дети, Герои России и награждённые орденами Мужества будут приниматься в вузы в рамках отдельной квоты.

Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам учитывать прохождение абитуриентами военной службы или участие в добровольческих формированиях в рамках спецоперации в качестве индивидуальных достижений при поступлении.