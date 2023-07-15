Берлин, 15 июля, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «каждый день» принимает активное участие в переговорах о прекращении конфликта на Украине, сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

По информации источника, Бербок заявила о своём «ежедневном» участии в переговорах по мирному урегулированию на читательском форуме в Хемнице (Саксония). Отвечая на вопрос из зала, глава МИД отметила, что не считает поставки немецкого оружия на Украину препятствием для переговоров.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Джакарте 14 июля заявил, что Украина должна самостоятельно определить точку окончания конфликта. Он подчеркнул, что США решительно поддержат любую страну, которая сможет найти путь скорейшего урегулирования.

Как передавало ИА Регнум, в апреле глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США раскритиковал заявления западных стран о возможном начале переговоров между сторонами конфликта. По его словам, для российской стороны необходимым условием для начала переговоров является избавление от угроз, исходящих с территории Украины.