Киев, 15 июля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Компьютеры, получающие доступ в интернет через терминалы спутниковой сети Starlink, находятся в повышенной группе риска по киберугрозам. Такое заявление сделала 14 июля украинская государственная команда реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютеров CERT-UA в своих соцсетях.

Tim Reckmann Пользовательский терминал Starlink с «тарелкой»

«В группе повышенного риска находятся ЭВМ, которые находятся за пределами периметра защиты, в частности, те, которые используют терминалы Starlink для доступа в интернет», — утверждают специалисты CERT-UA.

В создании одной из актуальных на сегодняшний день киберугроз команда CERT-UA обвиняет неких «бывших офицеров СБУ» из Крыма, которые якобы перешли на сторону России в 2014 году и работают на ФСБ РФ.

Проект Starlink на Украине с 2018 года реализует компания SpaceX, основателем, владельцем и руководителем которой является американский миллиардер Илон Маск. Первые сообщения о доставке наземных терминалов Starlink на Украину появились 1 марта 2022 года. Всего с того момента было поставлено как минимум 15 тысяч терминалов для обеспечения широкополосного спутникового покрытия по всей Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что артиллеристы группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожили под Артёмовском украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотными летательными аппаратам.

Американская компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с западного и восточного побережий США. Первая ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) и вывела в открытый космос 52 спутника. Другой запуск провели с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Второй аппарат вывел на околоземную орбиту 72 малых коммерческих спутника.