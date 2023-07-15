Донецк, 15 июля, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском — 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском — 1 обстрел из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.

Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 188 единиц различных боеприпасов. Под огнём артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Еленовка и Александровка.

В результате обстрелов погиб один мирных житель, ещё один человек получил ранения, повреждения получили шесть жилых домостроений.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Берёзка Трубчевского района. В результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения, ещё три человека, в том числе один подросток, получили ранения.