Москва, 15 июля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Профилактические мероприятия провели специалисты Роспотребнадзора в здании ВГТРК в Москве после обнаружения там пакета с неизвестным порошком. Об этом 14 июля сообщила журналистам пресс-служба управления ведомства по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

В СМИ появилась информация, что в здание ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля доставлен конверт с белым порошком неизвестного происхождения. К зданию подъехали машина скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Елисейский дворец, резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, по почте доставили письмо, в котором оказался отрезанный человеческий палец. Человека, чей палец оказался в конверте, нашли, какую цель он преследовал, посылая письмо — неизвестно.