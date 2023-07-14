Киев, 15 июля, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк призвал находящихся в Соединённых Штатах Америки критиков Вооружённых сил Украины приехать в зону боевых действий. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Почему бы им не приехать и сделать всё самим», — написал Загороднюк в электронном письме, отвечая на вопрос издания о критиках ВСУ в США.

По информации NYT, в последнее время ряд американских высокопоставленных официальных лиц часто критикуют и выражают недовольства действиями Вооружённых сил Украины и тактикой ведения боя.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения экс-главе Министерства обороны Украины Андрею Загороднюку и бывшему первому заместителю командующего Операцией объединённых сил Игорю Танцюре. Как отметили в СК, упомянутые лица в разные периоды времени командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик.