Небензя назвал предвзятым доклад ООН с обвинениями в адрес ВС России
Небензя назвал абсурдными обвинения ООН в сексуальном насилии в адрес военных ВС России
Нью-Йорк, США, 15 июля, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Обвинения в сексуальном насилии в адрес российских военных на Украине, изложенные в докладе спецпредставителя генсека ООН, назвал голословными и абсурдными постпред РФ при ООН Василий Небензя 14 июля на заседании Совбеза организации.
«Если и могли быть какие-то сомнения в предвзятости доклада, то их полностью развеивает раздел по Украине. Изложенные в нем обвинения в адрес российских военнослужащих являются безосновательными и абсурдными. Они представляют собой не более чем тиражирование фейков, сочиненных в Киеве», — отметил Небензя.
Российский дипломат указал, что украинские представители «действуют в соответствии с заветами своих кумиров из Третьего рейха, один из которых уверял: чем грандиознее ложь, тем проще в нее поверить». Небензя подчеркнул, что Секретариату ООН не пристало принимать участие в подобного рода информационных кампаниях.
Небензя отверг все инсинуации в адрес российских военных, изложенные в докладе, и напомнил, что любые обвинения в отношении государств или сторон конфликта должны быть достоверны и основаны на подтверждённых фактах.
«Действия российских военнослужащих в боевой обстановке и вне ее подчинены единому командованию, жестким регламентам и уставам, а любые противоправные деяния незамедлительно расследуются, а виновные отдаются под суд», — указал Небензя и обратил внимание Совбеза на преступления украинских националистов и ВСУ, которые никогда не расследовались и за которые никто не понёс ответственности.
«Однако Россия доведет соответствующие уголовные процессы до конца, виновные понесут заслуженное наказание», — добавил представитель России.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил постпред России при ООН Небензя, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашёл в себе мужества признать преступления ВСУ против детей, смирившись под давлением Запада.
Российский дипломат отметил, что эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Более того, запросы России о получении уточняющей информации в ООН не дали необходимых результатов.
В апреле на неформальном заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что киевские власти совершают преступления против детей. В частности, дипломат указал, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, украинские власти отбирают детей.