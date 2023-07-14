Нью-Йорк, США, 15 июля, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Обвинения в сексуальном насилии в адрес российских военных на Украине, изложенные в докладе спецпредставителя генсека ООН, назвал голословными и абсурдными постпред РФ при ООН Василий Небензя 14 июля на заседании Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Если и могли быть какие-то сомнения в предвзятости доклада, то их полностью развеивает раздел по Украине. Изложенные в нем обвинения в адрес российских военнослужащих являются безосновательными и абсурдными. Они представляют собой не более чем тиражирование фейков, сочиненных в Киеве», — отметил Небензя.

Российский дипломат указал, что украинские представители «действуют в соответствии с заветами своих кумиров из Третьего рейха, один из которых уверял: чем грандиознее ложь, тем проще в нее поверить». Небензя подчеркнул, что Секретариату ООН не пристало принимать участие в подобного рода информационных кампаниях.

Небензя отверг все инсинуации в адрес российских военных, изложенные в докладе, и напомнил, что любые обвинения в отношении государств или сторон конфликта должны быть достоверны и основаны на подтверждённых фактах.

«Действия российских военнослужащих в боевой обстановке и вне ее подчинены единому командованию, жестким регламентам и уставам, а любые противоправные деяния незамедлительно расследуются, а виновные отдаются под суд», — указал Небензя и обратил внимание Совбеза на преступления украинских националистов и ВСУ, которые никогда не расследовались и за которые никто не понёс ответственности.

«Однако Россия доведет соответствующие уголовные процессы до конца, виновные понесут заслуженное наказание», — добавил представитель России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил постпред России при ООН Небензя, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашёл в себе мужества признать преступления ВСУ против детей, смирившись под давлением Запада.

Российский дипломат отметил, что эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Более того, запросы России о получении уточняющей информации в ООН не дали необходимых результатов.

В апреле на неформальном заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что киевские власти совершают преступления против детей. В частности, дипломат указал, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, украинские власти отбирают детей.