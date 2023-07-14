Нью-Дели, 15 июля, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Франция и Индия заключили двустороннее обязательство по устранению загрязнения окружающей среды одноразовыми пластиковыми изделиями. Договор подписали по итогам переговоров лидеров двух стран в Париже.

Загрязнение

«Загрязнение пластмассовыми изделиями из-за засорения и неправильного обращения с пластиковыми отходами является глобальной экологической проблемой, которую необходимо срочно решить», — говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном сайте индийского внешнеполитического ведомства.

В МИД Индии также напомнили, что Индия и Франция ранее уже приняли меры по сокращению потребления и использования одноразовых пластмассовых изделий. Так, в частности, в январе 2021 года во Франции ввели запрет на ряд изделий, таких как пластмассовые столовые приборы.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня власти штата Монтана Соединённых Штатов Америки сообщили, что в результате железнодорожной аварии несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку. Управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны порекомендовало общественности избегать воды из-за потенциального загрязнения.