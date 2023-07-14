Киев, 15 июля, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Захват Крыма намерен осуществить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, как только у него появятся средства на такую операцию. Об этом он заявил 14 июля в интервью изданию The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Залужный открыто заявил, что «не стесняется своих намерений» вернуть Крым под контроль Украины.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», — пообещал Залужный в беседе.

При этом издание напоминает, что западные чиновники в частном порядке выражают обеспокоенность вероятной реакцией России на попытки Украины добраться до полуострова.

Кроме того, Залужный указал, что украинская армия применяет оружие, произведённое на территории страны для «частых ударов» по территории России. The Washington Post, в свою очередь, отмечает, что за эти атаки Киев не берёт на себя ответственность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главком ВСУ Залужный пожаловался на недостаточное количество западных боевых самолётов у ВСУ для ведения боевых действий. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о том, чтобы завтра Киев перевооружился и получил 120 самолётов. По его словам, достаточно будет очень ограниченного количества. Кроме того, Залужный признал, что российские самолёты Су-35 легко поражают позиции украинских бойцов на земле.

Также Залужный признал, что часть поставленных Киеву западных танков, включая немецкие Leopard, ВСУ потеряли в ходе попыток контрнаступления.