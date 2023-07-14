Грозный, 15 июля, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Готовность принять участие в следующих выборах на пост главы Чечни в качестве одного из кандидатов подтвердил глава региона Рамзан Кадыров. Соответствующее видео опубликовано 14 июля в Telegram-канале политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Кадыров в видеообращении посетовал на слухи о том, что якобы на его место ищут другого кандидата, а его убирают с поста, и опроверг эту информацию.

«На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни призвал население не верить слухам и домыслам, которые распускают провокаторы. Кадыров указал, что задача людей, распространяющих ложную информацию, — представить регион нестабильным и подорвать авторитет руководства Чечни.

«Нельзя идти на поводу у тех, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе», — добавил Кадыров.

Срок окончания полномочий главы Чечни Кадырова истекает в сентябре 2026 года. На прошлых выборах главы региона за Кадырова, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовали 99,7% избирателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Чечне детская смертность снизилась в 3,5 раза за десять лет. Кроме того, в 2022 году показатель рождаемости в республике вырос на 3,5% по сравнению с 2021 годом.

В марте текущего года зампредседателя правительства Чечни Адам Алханов сообщил, что Хутмат Кадырова, дочь главы республики Рамзана Кадырова, которая занимает пост заместителя руководителя секретариата главы региона, назначена куратором сферы здравоохранения региона.