Краснодар, 15 июля, 2023, 00:10 — ИА Регнум. В Крымском районе Краснодарского края из-за прогнозируемого ухудшения погоды ввели режим повышенной готовности. Об этом в пятницу, 14 июля, в своём Telegram-канал сообщил глава Крымского района Сергей Лось.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

«В Крымском районе действует режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. 15–16 июля прогнозируется возникновения ЧС, происшествий, связанных с комплексов неблагоприятных метеорологических явлений…» — написал глава Крымского района.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля администратор пляжа «Маяк» в Сочи Артём Ключников сообщил о возобновлении работы пляжей, которые временно были закрыты местными властями из-за ливней и риска возникновения смерчей.

В ночь на 9 июля в Сочи выпало около 80 миллиметров осадков. В городе закрыли все пляжи, а туристам рекомендовали временно отказаться от отдыха у воды.