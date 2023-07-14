Минск, 14 июля, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» выработали дорожную карту передачи опыта. Об этом 14 июля заявила пресс-служба белорусского ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», — говорится в сообщении.

Ранее бойцы принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину группы «Вагнер» поучаствовали как инструкторы в занятиях территориальной обороны республики неподалёку от города Осиповичи в Могилёвской области. Там состоялись занятия, в ходе которых военные осваивали навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы и получали знания по инженерной подготовке и тактической медицине. Отмечается, что занятия выстраивались на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций сил ЧВК.

Как сообщало ИА Регнум, переход ЧВК на территорию Белоруссии связан с попыткой мятежа, совершённой 24 июня. Тогда в ходе переговоров им предложили переместиться в республику либо вернуться к семьям или заключить контракт с Минобороны России. Президент Владимир Путин отметил, что многих бойцов ЧВК пытались использовать втёмную, но они не раз доказывали свой патриотизм, сражаясь в интересах страны. Он также отметил, что проблема правового статуса ЧВК в стране сохраняется. Путин уточнил, что этот вопрос должен обсуждаться на уровне Госдумы.