Киев, 14 июля, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей готовности побороться за должность президента Украины. Об этом он в пятницу, 14 июля, сообщил в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Zuma/TASS Мэр Киева Виталий Кличко

«Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам всё и отдаю всё», — сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что на данный момент преждевременно говорить о президентских выборах, так как на территории страны ведутся боевые действия. По словам Виталия Кличко, он на данный момент также не планирует заявлять о намерениях вновь занять пост мэра.

В конце июня Владимир Зеленский исключил проведения в стране президентских выборов до завершения вооружённого конфликта. Он отметил, что согласно законодательству Украины, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня в пресс-службе правительства Украины заявили о намерении сделать выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за городских бомбоубежищ, непригодных для использования. Незадолго до этого глава МВД страны Игорь Клименко заявил о непригодности каждого четвёртого бомбоубежища.