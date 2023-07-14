Санкт-Петербург, 14 июля, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Актёр Иван Краско начал видеть галлюцинации, сообщила 14 июля его помощница Дарья Пашкова.

Алексей Даничев/РИА Новости Иван Краско

«Пока ничего неизвестно, но у него вроде бы отказала левая часть тела. Речь не нарушена, это очень хороший признак, что всё будет нормально», — рассказала она «Известиям».

Пашкова сообщила, что рядом с актёром находится его сын. Она поделилась, что ухудшение самочувствия Краско могло произойти после того, как она уехала с дачи, где он находился, несколько дней назад. Помощница отметила, что он часто повторял, что как только это произошло, всё пошло не так.

Ранее директор Краско Вячеслав Смородинов рассказал о состоянии госпитализированного актёра. Он сообщил, что состояние артиста стабильно тяжёлое, с температурой 36,6.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию в одну из больниц Санкт-Петербурга. Медики диагностировали у актёра неблагоприятные последствия инсульта. Позднее ему провели операцию на сердце и оставили в реанимационном отделении.