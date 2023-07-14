Москва, 14 июля, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала сожжение Корана на Западе «новой нормальностью» либеральной диктатуры. Об этом она заявила 14 июля.

EPA/SHAHZAIB AKBER/ТАСС

«Швеция объявляла орудовавших на Северном Кавказе международных террористов «борцами за свободу» и всячески поддерживает нацистский режим Зеленского. И весь Запад считает такое поведение «нахождением на правильной стороне истории». Сожжение святых книг — ещё одно проявление «новой нормальности» либеральной диктатуры», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня шведская полиция одобрила акцию с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали, но они обжаловали решение в суде, который встал на их сторону. Событие вызвало массовое негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции, но те, кто допускает такое и потворствует, не смогут реализовать свои амбиции.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о свободе слова и демократии. В ведомстве подчеркнули, что «грош цена такой демократии», которая на деле привела к произволу и вседозволенности. Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства. Позднее он припомнил в этом контексте императора Петра I. Глава государства, намекая на его победу в Северной войне, заявил, что он бы подобных вещей точно не допустил.