Захарова назвала сожжение Корана на Западе «новой нормальностью»
Захарова назвала сожжение Корана на Западе «новой нормальностью» либеральной диктатуры
Москва, 14 июля, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала сожжение Корана на Западе «новой нормальностью» либеральной диктатуры. Об этом она заявила 14 июля.
«Швеция объявляла орудовавших на Северном Кавказе международных террористов «борцами за свободу» и всячески поддерживает нацистский режим Зеленского. И весь Запад считает такое поведение «нахождением на правильной стороне истории». Сожжение святых книг — ещё одно проявление «новой нормальности» либеральной диктатуры», — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, 28 июня шведская полиция одобрила акцию с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали, но они обжаловали решение в суде, который встал на их сторону. Событие вызвало массовое негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции, но те, кто допускает такое и потворствует, не смогут реализовать свои амбиции.
В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о свободе слова и демократии. В ведомстве подчеркнули, что «грош цена такой демократии», которая на деле привела к произволу и вседозволенности. Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства. Позднее он припомнил в этом контексте императора Петра I. Глава государства, намекая на его победу в Северной войне, заявил, что он бы подобных вещей точно не допустил.