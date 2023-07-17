Москва, 17 июля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. С 2018 года город предоставил застройщикам более 900 земельных участков для строительства коммерческих, социальных и других объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«За последние пять лет город вовлек в оборот более 800 гектаров земли. Так, для реализации масштабных инвестиционных проектов застройщикам и инвесторам без торгов выделено более 670 гектаров, с ними заключено 407 договоров аренды», — заявил Ефремов. Он также добавил, что почти 500 участков предприниматели и граждане получили по результатам аукционов.

Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот способствует развитию инфраструктуры, предприятий, а также создает дополнительные рабочие места. Так, в городе создается среда для развития бизнеса, что в свою очередь позитивно сказывается на экономике города.

В случае реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) город предоставляет участки без проведения торгов в аренду на пять лет. Такой статус получают производственные комплексы, объекты спорта, образования, медицины, торговые и деловые центры.

Также город проводит инвентаризацию участков, чтобы выявить неиспользуемые или нерационально используемые территории. В прошлом году проинвентаризировано 14,9 тысячи гектаров земли. Таким образом определяются площадки для дальнейшего использования для нужд столицы и привлечения инвесторов.