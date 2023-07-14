Стокгольм, 14 июля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Стокгольмская полиция 14 июля разрешила проведение акции с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля в субботу. Об этом сообщило Шведское радио.

Как заявили в СМИ, заявку подал 30-летний мужчина, по задумке которого манифестация должна стать ответом на сожжение Корана возле местной мечети 28 июня.

Как сообщало ИА Регнум, в тот день, в исламский праздник Курбан-байрам полиция также разрешила проведение акции с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде, который в итоге встал на их сторону. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции, но те, кто допускает такое и потворствует, не смогут реализовать свои амбиции. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана. Он заявил, что понимает чувства и эмоции людей, но считает, что сожжение не было юридически незаконным со стороны властей Стокгольма.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о свободе слова и демократии. В ведомстве подчеркнули, что «грош цена такой демократии», которая на деле привела к произволу и вседозволенности. Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.