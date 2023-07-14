Вашингтон, 14 июля, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Российские танки Т-14 «Армата» станут серьёзным вызовом для бронетанковых частей украинской армии, заявил 14 июля обозреватель портала 19FortyFive Крис Осборн.

Иван Шилов ИА Регнум Т-14 «Армата»

«Что касается характеристик, то в «Армате», скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной», — сообщил он в публикации.

Осборн отметил, что особенно выживаемости Т-14 способствует необитаемая в отличие от техники оппонентов башня.

Ранее в другой своей июньской публикации Осборн уже упоминал её как одно из главных преимуществ «Арматы», с которой в ходе украинского конфликта может столкнуться американский «Абрамс». Помимо этого, он отметил, что Т-14 гораздо легче американского танка и имеет тепловизионный прицел, который позволяет находить и уничтожать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и на расстоянии до 3,5 км в ночное.

Издание Le Figaro также сообщало ранее, что M1 Abrams и Leopard 2 беспомощны перед российским Т-14 «Армата». Обозреватель Шарль Лекурье написал статью о том, что российские экипажи, благодаря универсальной боевой платформе Т-14 смогут работать бок о бок с другими бронетанковыми подразделениями, включая боевые машины пехоты, что делает «Армату» грозным противником.