Джакарта, 14 июля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Украина должна сама определить точку окончания конфликта. Об этом на пресс-конференции в Джакарте 14 июля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА Регнум Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Решения должны приниматься Украиной, потому что речь идёт о её будущем, о её народе, о её земле, о её свободе», — отметил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США решительно поддержат любую страну, которая сможет найти способ двигаться дальше к выверенному и долгосрочному решению украинского конфликта, которое соответствует Уставу ООН и суверенитету Украины.

При этом Блинкен заявил, что в США не увидели никаких признаков того, что Россия готова заняться дипломатией и положить конец конфликту.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в США назвал шизофренией заявления Запада о возможном начале переговоров России и Украины. По его словам, шизофреническая логика Запада заключается в том, чтобы обеспечить Украине успешное контрнаступление, и потом попросить Украину начать переговоры. Он отметил, что Россия хочет, чтобы для неё с территории Украины не исходили угрозы, которые накапливались там долгие годы, особенно после государственного переворота в Киеве в 2014 году.

Директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил 12 июля, что условия для переговоров по Украине ещё должны созреть. Глава СВР пояснил, что любой конфликт, в том числе вооружённый, заканчивается переговорами, но условия для них должны созреть.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По словам президента, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в июле ИА Регнум, что Россия может начинать переговоры с Украиной только после того, как та примет условия Москвы: денацификацию и демилитаризацию.