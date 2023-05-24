Вашингтон, 14 июля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Польша и Литва намерены реализовать план, которому уже сотни лет, вторгнуться на Украину, чтобы захватить западную часть страны. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Они пытаются вернуть территории в регионе, который когда-то принадлежал им», ― пояснил эксперт.

Макгрегор при этом уверен, что они намерены забрать землю, которая исторически польская или литовская, но не будучи в составе НАТО.

«Я сказал польским коллегам, что им нужно убираться из альянса, если они действительно хотят осуществить этот план», ― поделился полковник.

Офицер добавил, что президент России Владимир Путин удивит партнёров из Вильнюса и Варшавы, поскольку уже знает об их желании овладеть землями Западной Украины. Макгрегор отметил, что российский лидер неоднократно ранее говорил о захватнических устремлениях некоторых западных соседей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Польша спит и видит, как бы заполучить Западную Украину.

Комментируя эти слова, член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман считает, что киевский режим отдаст Польше земли западной Украины, если это позволит ему удержаться у власти и продолжить терроризировать местное население.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша рассматривала возможность раздела Украины в самом начале спецоперации России. При этом его слова премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал позорными утверждениями. Он отметил, что экс-главе внешнеполитического ведомства надо думать, что можно говорить. Польский преьмер также провёл параллель между словами Сикорского и российской пропагандой.

Возможное начало массовой мобилизации в Польше, по одной из версий, объяснили намерением Варшавы захватить Западную Украину. Такое мнение высказал Пол Крейг Робертс, сотрудник администрации Рональда Рейгана.