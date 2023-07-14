Москва, 14 июля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. О начале приема заявок на соискание ежегодной национальной премии в области будущих технологий «Вызов» было объявлено сегодня, 14 июля, на площадке Форума будущих технологий. Денежное вознаграждение в размере 10 миллионов рублей будет вручаться каждому из победителей в четырех заявленных номинациях: «Перспектива»: этой премии будет удостоено научное достижение, повлиявшее на динамику развития будущих технологий (вручается ученым до 35 лет); «Инженерное решение»: премия вручается за изобретение, которое помогло значительно продвинуть ту или иную технологию; «Ученый года»: в этой номинации отмечается личный вклад ученого в создание будущих технологий и изменение общего ландшафта науки; «Прорыв»: премией отмечается научное исследование, которое позволило открыть путь к созданию будущих технологий.

Фонд развития научно-культурных связей «Вызов» Стартовал прием заявок на ежегодную премию «Вызов»

Председатель научного комитета премии «Вызов» профессор, руководитель лаборатории дизайна материалов Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Артем Аганов рассказал о значении премии и охарактеризовал критерии отбора: «Мы надеемся, что эта премия существенно поменяет в лучшую сторону ландшафт российской науки и технологий. Премия должна определить наиболее значительные открытия и разработки, которые были сделаны в недалеком прошлом. Вместе с тем, мы понимаем, что отобрать самые значимые работы довольно сложно, поскольку комитет принимает заявки по всем областям естественных и точных наук и технологий. Наша задача здесь заключается не только в том, чтобы наградить наиболее достойных, но и стать стимулом для других ученых. Именно поэтому я бы сказал, что одна из ключевых функций нашей премии — дать вдохновение людям».

По словам организаторов, речь идет о том, что признанные наградой достижения будут лежать в основе формирования будущего, а при выборе победителей важную роль сыграют достижения за последние 10 лет. Премия «Вызов» не только будет способствовать популяризации науки по всей России, но и продемонстрирует общественное признание, которое необходимо ученым, делающим технологические открытия.

«Премия «Вызов» — это важный шаг на пути поддержки науки и особенно молодых ученых, работы которых уже сегодня определяют наше будущее, намечают треки развития. Москвы делает много для того, чтобы поддерживать исследователей и перспективных специалистов. Стоит отметить, что молодые ученые столицы регулярно демонстрируют удивительные результаты и уникальные разработки, многие из которых столичные предприятия уже внедряют у жизнь. Важно, что с каждым годом число таких проектов растет, более того, они становятся все интереснее. На сегодня, до половины всех значимых статей научных — это публикации московских ученых, а четверть всех изобретений запатентовано в Москве», — прокомментировал учреждение премии «Вызов» руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Прием заявок стартует 14 июля и продлится до 14 сентября 2023 года. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет в период с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей — с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 19 декабря 2023 года в центральном выставочном зале «Манеж».

Премия учреждена фондом развития научно-культурных связей «Вызов» и призвана отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.