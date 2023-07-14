Кемерово, 14 июля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области погибла восьмилетняя девочка. Ребёнка ударило током. Об этом 14 июля сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«По предварительным данным, девочка случайно коснулась металлической трубы, в которой находился электрический кабель под напряжением 220 вольт», ― уточнил собеседник канала.

О трагедии рассказал отец пострадавшей. Он вызвал скорую помощь, однако спасти девочку не удалось. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть ребёнка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался. Инцидент произошёл возле дома по улице Советской. По предварительным данным, юноша получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Также пострадал ещё один 15-летний подросток, его госпитализировали в стационар.

В июне 16-летнего подростка убило электрически током в Омске. По версии следствия, школьник пытался самостоятельно отремонтировать компьютер, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошёл смертельный удар током.