Москва, 14 июля, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Стоимость отдыха в Турции летом 2023 года выросла от 20% до 70% в зависимости от сегмента, сообщила 14 июля исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Где-то, я считаю, что цены выросли процентов на 70%, где-то — на 20%, смотря какой сегмент размещения. Это понятно, инфляция в Турции дает свои плоды. У нас растёт доллар, евро, и это естественно сказывается на стоимости путёвки. Это ещё хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены, а так мы бы ощутили ещё большее прибавление к стоимости», — заявила она на пресс-конференции.

Осипова отметила, что туристы из России не отказываются из-за этого от отдыха, но экономят, изменяя время отдыха или категорию отеля. По прогнозам АТА, за три летних месяца в Турции отдохнут около 3 млн россиян.

Ранее стало известно, что Стамбул стал самым популярным транзитным городом у россиян. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) определили самые популярные у россиян страны для длительной транзитной остановки, и на первом месте оказалась Турция. Так, при длительной пересадке в Стамбуле туристы могут получить бесплатное проживание в отеле и другие предложения. Эксперты отметили в 2023 году удвоение числа визитов россиян в Стамбул. Второе и третье места после Стамбула заняли Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) и Доха (Катар).