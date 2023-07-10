Берлин, 14 июля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Западные санкции не смогли оказать сокрушительного влияния на российскую экономику. Вопреки мнениям экспертов, она продолжает противостоять введённым ограничениям и ещё на протяжении многих лет сможет выдерживать экономическое давление Запада. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.

Сергей Коньков/ТАСС

Специалисты полагали, что падение рубля до 100 рублей за евро приведёт к коллапсу российской экономики. Однако экономика страны в рецессию не впала, напротив, несмотря на жёсткие ограничения, в 2022 году рубль рос: профицит торгового баланса в России был большим (291 млрд долларов) из-за продажи сырья.

Речь идёт о том, что доходы от экспорта топлива Россия получает в иностранной валюте, а выплачивает пенсии, зарплаты и производит расходы внутри страны уже в рублях. Поэтому, даже если цена на нефть не меняется, то Россия может получить больше прибыли при падении курса рубля.

Также сыграло роль и вмешательство Центробанка и Минфина, которые нашли решения по защите от все нарастающего количества рестрикций.

Специалисты добавили, что Москва не нервничает из-за уменьшения доходов, так как у России достаточно возможностей для поддержки бюджета. Также спокойно руководство страны отреагировало и на падение нацвалюты. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для монетарных властей приемлем любой курс рубля.

Также издание отметило, что даже на уровне дефицита бюджета в 3–4% Россия может держаться годами. Это происходит из-за устойчивого развития экономики страны.

Как сообщало ИА Регнум, президент ВТБ Андрей Костин заявил, что санкции Запада разрушили всю мировую торговлю и привели к росту инфляции, однако российский банковский сектор остаётся надёжным. По его словам, он выработал определённый иммунитет и повысил свой суверенитет в этом вопросе.

Президент Владимир Путин заявил, что из-за ведённых западными странами санкций против России мир не рухнул. Он отметил, что у российских компаний теперь появились новые направления развития.

В то же время интерес к российской экономике со стороны зарубежных стран увеличивается. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это происходит вопреки попыткам западных стран отрезать Россию от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчётов.