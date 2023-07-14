Москва, 14 июля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Резкие заявления, показные обиды и многочисленные «благодарности» президента Украины Владимира Зеленского в сторону представителей НАТО во время саммита в Вильнюсе могут быть проявлениями контролируемой истерики. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала психолог Ольга Лобач.

ТАСС/ Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire Президент Украины Владимир Зеленский

Как объяснила психолог, политики нередко могут демонстрировать именно контролируемую истерику, когда испытывают недовольство определёнными итогами и пытаются это ярко показать миру. Лобач рассказала, что само понятие больше характерно для детей, но некоторые взрослые также используют приёмы контролируемой истерики, чтобы высказать обиду и добиться желаемого.

«Это торг. Он как бы демонстрирует, мол, я делаю вместо вас то, что вы делать должны. Ему же давали определённые моральные долги и обещания, а в реальности он получил лишь подачки в виде оружия. Терпение Зеленского на исходе, и он начинает проявлять раздражение. Но он имитирует сильные эмоции для получения выгоды. Это именно контролируемая истерика», — рассказала Лобач.

По словам психолога, причиной такого поведения у взрослых бывает стресс, накопившееся раздражение, неудовлетворённость происходящим вокруг и постоянное нервное напряжение. Иногда это может свидетельствовать и о появляющихся более серьёзных проблемах с психикой. Но на данный момент, по мнению Лобач, украинский лидер вёл себя вызывающе перед членами Североатлантического альянса продуманно, оценивая риски.

«Не стоит сразу принимать его за сумасшедшего, это, наоборот, может быть продуманная стратегия. Он же обращает на себя внимание, он хочет привлечь к себе внимание. Да, он актёр и остаётся им даже в политике. Но актёрство в политике не редкость, ведь нужно привлекать к себе и своим заявлением внимание публики», — отметила Лобач.

Также психолог добавила, что если бы президент Украины демонстрировал неконтролируемые эмоции на протяжении всего саммита, то его поведение могло бы быть более непредсказуемым и вскоре он бы исчез из инфопространства — на него перестали бы обращать внимание. Сейчас же наблюдается расстройство и публичные обиды человека, ожидания которого слишком сильно разбились о реальность, и теперь он остался в подвешенном состоянии. Тем более что, как отметила Лобач, пока альянсу не будет выгодно членство Украины в НАТО, Киев так и будет оставаться за бортом.

Саммит НАТО в Вильнюсе длился два дня — с 11 по 12 июля — и запомнился общественности рядом высказываний украинского лидера. Так, Зеленский в своём Telegram-канале раскритиковал планы саммита НАТО обсуждать не членство Украины в альянсе, а только приглашение её к вступлению. Такое поведение членов альянса Зеленский назвал беспрецедентным и абсурдным. Позже издание The New York Times сообщало об угрозах Зеленского пропустить первое заседание совета Украина ― НАТО. Позднее президент Украины смягчил публичные высказывания. В итоге результаты саммита он просто назвал «неидеальными».

Описывая такое поведение, западные журналисты констатировали, что Зеленский ведёт себя как «капризная примадонна», которая полагает, что ей должен весь мир.

Лидеры стран НАТО призвали президента Украины «остыть» после критики альянса. Обозреватель британской газеты Express Том Уотлинг рассказал, что некоторые западные лидеры предупредили украинского президента, чтобы он не предъявлял бесконечный список требований.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сожаления Зеленского из-за невозможности вступить в НАТО неуместны, поскольку ему следовало бы переживать из-за развала страны.