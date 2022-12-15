Вашингтон, 14 июля, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Гражданина России Вадима Конощенка экстрадировали в Соединённые Штаты Америки. Россиянина Вашингтону выдала Эстония. Об этом сообщили в министерство юстиции США.

Уточняется, что его экстрадировали 13 июля. В США россиянина обвиняют в контрабанде оборудования для военно-промышленного комплекса.

Сегодня, 14 июля, по данным ведомства, Конощенок предстанет перед судьей в федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке по обвинению в сговоре и другим обвинениям, относящимся к закупкам и отмывании денег.

Как сообщало ИА Регнум, в США пятерых граждан РФ обвинили в контрабанде электроники и отмывании денег. Конощенок попал в число обвиняемых. Его арестовали 6 декабря 2022 года в Эстонии, чтобы экстрадировать в США.

По данным министерства юстиции США, подозреваемые вступили в сговор с целью получения технологий военного и двойного назначения от американских компаний для оборонного сектора России и контрабанды боеприпасов к снайперским винтовкам в нарушение новых санкций США, введённых ранее в этом году против России.

В обвинительном заключении утверждается, что Конощенок переправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию. В их числе ― электроника двойного назначения, тактические боеприпасы военного назначения и другие предметы, подлежащие экспортному контролю.

В МИД РФ заявили, что российская сторона отреагирует на задержание россиянина в Эстонии по запросу США. В ведомстве назвали такие действия неприемлемыми.