Воронеж, 14 июля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. В Воронеже женщина вооружилась арбалетом и уселась перед подъездом собственного дома, перекрывая вход. Так жительница решила выразить протест замене лифтов. О происходящем она сообщила в социальных сетях.

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«Никто никакие лифты менять не будет <…> я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом», — написала женщина.

Жительница утверждает, что управляющая компания не дает жильцам создать в доме ТСЖ и заставляет менять лифты за собственные деньги. При этом в Фонде капитального ремонта заявили, что замену лифтов в многоквартирном доме планировали провести согласно региональной программе капремонта.

Позднее «Известия» выяснили, что женщину доставили в полицию для разбирательства. В МВД агентству сообщили, что никто от действий женщины не пострадал.