Москва, 14 июля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала иностранных наёмников в зоне проведения специальной военной операции на Украине законными целями российских военных. Об этом она заявила 14 июля в интервью журналу «Международная жизнь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Иностранцам, воюющим на стороне киевского режима, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наёмники в зоне СВО — законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают», — говорится в тексте беседы, опубликованной на сайте МИД России.

Перед этим Захарова сообщила о большой активности иностранных частных военных компаний в зоне СВО. Представитель МИД заявила, что ЧВК активно участвуют в подготовке солдат ВСУ и предлагают тренировочные услуги на территории восточноевропейских стран. Захарова указала, что причастность иностранных наёмников к преступлениям, совершённым украинскими военными, ни у кого не вызывает сомнений.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России сообщило, что на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши. По данным ведомства, достоверно известно о ликвидации по состоянию на 30 июня 4845 иностранцев, в основном граждан США, Канады и Европы, ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о ракетном ударе по Краматорску. В Минобороны заявили, что российские войска поразили в городе пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что в результате удара по объектам в Краматорске были уничтожены два генерала ВСУ и около 20 наёмников и иностранных советников.

Телеканал CNN подтвердил, что как минимум двое наёмников из США и Великобритании пострадали при ударе по Краматорску.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что они нарушили международное гуманитарное право и использовали для размещения гражданские объекты Краматорска. Министр подчеркнул, что за всё время обвинений со стороны Украины она ни разу не предоставила подтверждений ни одного факта сознательного обстрела российской армией гражданских объектов.