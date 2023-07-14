Видное, Московская область, 14 июля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. В Московской области мужчина, у которого от переедания порвался пищевод, едва не умер, его спасли врачи Видновской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава 14 июля.

Известия/Кристина Кормилицына

Сорокалетнего пациента скорая доставила в больницу с жалобами на загрудинную боль и рвоту. Обследование показало, что у него произошёл спонтанный разрыв пищевода, началось нагноение плевральный полости. Такое состояние грозило мужчине летальным исходом.

«Первым этапом мы удалили поражённую часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения», ― рассказал подробности восьмичасовой операции заместитель главного врача по медицинской части Константин Хадиков.

Сейчас, как сообщили в минздраве, мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение, однако в ближайшие несколько месяцев ему придётся питаться через гастростому. Затем пациенту проведут операцию по созданию искусственного пищевода, что позволит ему в дальнейшем есть самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в больницу в центре Москвы обратилась женщина, у которой диагностировали разрыв глотки. Пациентка объяснила врачам, что получила такую серьёзную травму в результате самолечения. 40-летняя москвичка призналась, что самостоятельно пыталась вправить себе вывих челюсти.

В Иркутской области врачи провели сложную операцию ребёнку, получившему ранение в область сердца. При обследовании выяснилось, что пуля задела правое лёгкое, по касательной прошла вдоль правого предсердия и застряла около заднего средостения. Хирургическое вмешательство длилось более четырёх часов, медики успешно удалили инородное тело.

В мае в Московской области врачи Видновской больницы удалили семилетней девочке рог единорога, с которым она проходила два года.