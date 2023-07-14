Лейден, Нидерланды, 14 июля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Один из трёх человек, которых ранил мужчина с ножом в центре помощи беженцам Diaconaal Centrum De Bakkerij в Нидерландах, умер, сообщила 14 июля NL Times.

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В полиции заявили, что погибший — 66-летний житель провинции Южная Голландия. Ещё двое раненых находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый ножом человек утром 14 июля напал на двух волонтёров и одного сотрудника Diaconaal Centrum De Bakkerij в Лейдене. Нанеся им ножевые ранения, он скрылся.

На место ЧП прибыли врачи и полиция. Раненым оказали помощь травматологи, полиция объявила, что нападение мог совершить темнокожий человек с бородой.

По данным полиции, злоумышленник ранен. Сообщается также о задержании одного подозреваемого.