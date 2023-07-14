Москва, 14 июля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Казаки, которые вернулись из зоны проведения специальной операции, не останутся без помощи и поддержки со стороны государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом в ходе рабочей встречи с атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой заявила председатель фонда Анна Цивилёва.

Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Анна Цивилёва

«После возвращения из зоны СВО казаки сталкиваются со сложностями в оформлении мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также психологическую, юридическую помощь», ― указала Цивилёва в сообщении в Telegram-канале.

Она добавила, что фонд «Защитники Отечества» рассмотрит все обращения казаков и семей погибших бойцов, чтобы каждый получил необходимую помощь в решении возникающих вопросов.

Глава фонда «Защитники Отечества» напомнила, что казачество имеет многовековую историю, тесно связанную с православием и Россией, и что казаки всегда защищали страну от внешних угроз.

«На сегодняшний день более 20 тысяч казаков в составе 15 казачьих добровольческих отрядов принимали и принимают участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции», ― привела цифры Цивилёва.

Она добавила, что совместно с казачьим обществом фонд будет также реализовывать совместные проекты по патриотическому воспитанию молодёжи.

Telegram-канал Анны Цивилёвой

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на поддержку участников СВО. Председателем фонда назначили член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анну Цивилёву, главой совета фонда стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С 1 июня филиалы фонда открылись во всех регионах России. За первый месяц работы фонд принял более 60 тыс. обращений.