Вашингтон, 14 июля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Помощник голливудского актёра Джонни Деппа, менеджер Стивен Дойтерс заявил в своём Twitter-аккаунте, что актёр не собирался приезжать в Россию.

Global Look Press/Rocco Spaziani Актёр Джонни Депп

«Видео было сделано для мирового релиза фильма. И визиты в Россию не планируются», — написал Дойтерс.

Он отметил, что размещённый ранее в Сети ролик с актёром был адресован фанатам по всему миру.

Джонни Депп записал видеообращение в преддверии премьеры фильма «Жанна Дюбарри», в котором актёр исполнил роль короля Людовика XV. В СМИ решили, что это обращение именно к российским поклонникам. В видеообращении актёр поблагодарил всех за просмотр фильма.

При этом ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию, где запишет песню с группой «ЯМОРЕ». В соцсетях группа рассказала, что у них в планах записать гитарную партию с Деппом. Один из участников музыкальной группы сообщил, что актёр согласился на сотрудничество с «ЯМОРЕ» и приезд в Россию за 370 тысяч долларов и экскурсию по Калининградской области.