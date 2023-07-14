Москва, 14 июля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что иностранные частные военные компании активно участвуют в подготовке солдат ВСУ. Как она отметила 14 июля, они предлагают услуги по подготовке на территории восточноевропейских стран. Помимо этого, особо активны ЧВК на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений», — указала Захарова.

Дипломат напомнила иностранным наёмникам и прикрывающим их правительствам, что в момент участия в боевых действиях они становятся законными целями российских военных, которые регулярно и успешно их поражают. Как представитель МИД подчеркнула в интервью журналу «Международная жизнь», отягчающим фактором участия иностранных бойцов в событиях на Украине стал неопределённый международно-правовой статус ЧВК и непрозрачность их финансирования.

Ранее в Минобороны назвали число наёмников, воюющих за Украину. Как сообщается, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши. Ведомство указало, что Киев активизировал вербовку наёмников из-за неудачной мобилизации. По данным Минобороны, достоверно известно о ликвидации по состоянию на 30 июня 4845 иностранцев, в основном граждан США, Канады и Европы, ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины.

ИА Регнум обращало внимание, что на фоне сообщений об уничтожении боевиков выделяется интервью бывшего наёмника из Германии Йонаса Краценберга, который заявил, что ВСУ заметно уступают бундесверу в профессионализме. Немец отметил пренебрежительное отношение украинских командиров к «побратимам»-иностранцам и низкое жалованье наёмников. В сущности, офицеры ВСУ, по его словам, видят в иностранных комбатантах исключительно пушечное мясо.