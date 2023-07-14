Москва, 14 июля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Уровень работы некоммерческих организаций, действующих в России, ежегодно растёт. Об этом свидетельствует качество годовых публичных отчётов НКО, которых с каждым годом становится всё больше. Об этом заявили участники дискуссии «Отчётность и прозрачность: взгляд НКО и экспертов на тренды и вызовы», которая 13 июля прошла в Общественной палате (ОП) России по итогам конкурса «Точка отсчёта».

Общественная палата РФ

Как пояснила председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора, директор Агентства социальной информации (АСИ) Елена Тополева-Солдунова, конкурс, который существует уже давно, направлен на то, чтобы повысить доверие к некоммерческим организациям со стороны общества, власти, бизнеса и СМИ через развитие культуры прозрачности.

«Для того, чтобы некоммерческим организациям доверяло то общество, где они работают, чтобы они привлекали партнеров, их деятельность должна быть прозрачной и подотчётной. Наличие хорошо подготовленного годового отчёта является одним из очень важных признаков прозрачности НКО», ― подчеркнула она.

По словам директора центра «Благосфера» Натальи Каминарской, конкурс привлекает всё больше внимания. Об этом можно судить на основании не только количества поступающих заявок, но и того, сколько НКО восприняли идею, что нужно регулярно отчитываться о своей деятельности, добавила она.

«В этом году на нашей номинации было 74 отчета. Это рекорд. Значит, НКО действительно задумались о том, как донести информацию о себе не только до профессионального сообщества, не только до благотворителей», ― пояснила Каминарская.

Также участники дискуссии отметили, что на сегодня такое количество годовых отчётов соответствует высшему стандарту, что, возможно, уже пора повышать планку.

Руководитель проекта Ирина Соколова, подводя итоги конкурса «Точка отчёта», сообщила, что в 2022 году на конкурс поступили 363 заявки, из них 280 приняли к рассмотрению. Золотой стандарт присудили 88 НКО, серебряный — 95, бронзовый — 70 организациям.

Организаторами конкурса является «Форум доноров», а официальными партнёрами — Агентство социальной информации и «Благосфера». Конкурс проводится при поддержке Минэкономразвития России и Фонда президентских грантов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Москве состоялась церемония вручения первой в истории России Национальной премии «Наш вклад», которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

Совокупный вклад участников премии в социальные проекты превысил 32 млрд рублей.