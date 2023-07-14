Рязань, 14 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Бывшему рязанскому вице-губернатору Игорю Грекову вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере, сообщили 14 июля в Советском районном суде Рязани.

Александр Рюмин/ТАСС Игорь Греков

«Статья 290, часть 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, два эпизода, получение взятки в особо крупном размере», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Грекова доставили 14 июля в суд в наручниках для избрания меры пресечения по делу о взятке в особо крупном размере. Следственный комитет ходатайствует об аресте.

Одновременно с Грековым по аналогичной статье задержали бывшего замминистра здравоохранения региона, курировавшую финансы, Ирину Петину. Её взяли под стражу 11 июля.

Греков работал в должности вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017–2021 годах. С поста он ушёл по собственному желанию в январе 2021 года.