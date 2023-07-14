Берлин, 14 июля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Россиянин Иван Коваль, проживающий в Германии, сообщил о возврате ранее конфискованного у него из-за санкций автомобиля. По его словам, немецкая таможня впервые согласилась на это.

Christoph Schmidt/DPA/TASS

«Вот час назад буквально адвокату пришло письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет», — сообщил мужчина изданию «Фонтанка».

Автомобиль Коваля конфисковали 1 июня. Сотрудник таможенной службы не нашёл в документах никаких нарушений, но, несмотря на это, арестовал автомобиль. Официальная причина — запрет с октября 2022 года на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами. Поданную им в таможню жалобу передали в прокуратуру Гамбурга. Позднее адвокату Коваля пришло письмо с разрешением от прокуратуры забрать конфискованный автомобиль.

Таможенное управление ФРГ отказалось от комментариев на тему возврата россиянину конфискованного из-за санкций автомобиля.

«Мы просим вашего понимания, мы не можем комментировать конкретные отдельные случаи», — ответили ТАСС в ведомстве.

Ранее посольство России в Германии рекомендовало временно воздержаться от ввоза на территорию ФРГ машин с российскими номерами. В частности, диппредставительству стало известно об изъятиях российских авто, временно ввезённых в Германию в личных целях или транзитом. В посольстве отметили, что власти ФРГ не обращают внимания на то, что автомобили являются частной собственностью граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года правительство региона ФРГ Херфорд запретило использовать букву Z на автомобильных регистрационных знаках. Решение коснулось знаков с обозначением HF-Z. Отмечается, что буква Z стала одним из символов специальной военной операции России на Украине.