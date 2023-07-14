Москва, 14 июля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Совет объезжать русские минные поля, которые украинские танкисты получили во время обучения в Германии, звучит смешно и странно. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июля заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Так он прокомментировал интервью украинских танкистов, которые рассказали, какие наставления они получают от немецких инструкторов, обучающих их управлять танками «Леопард».

Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

«Танки подрываются, гусеницы рвутся, и машина превращается удобную цель для любого гранатомёта, для любого артиллерийского орудия и противотанкового управляемого снаряда. А то, что они советуют объезжать минные поля… Ну как ты его объедешь? (смеётся). Это странно. Это называется — послать очень далеко, но только вежливо и по-европейски красиво», — сказал Литовкин.

Однако он подчеркнул, что, конечно, контрнаступление ВСУ проваливается не из-за минных полей, плохих советов или того, что «Леопарды» плохие (хотя они действительно однозначно хуже, чем российские танки). По словам полковника, оно было заранее обречено на катастрофу, потому что никакое наступление невозможно осуществить, если нет превосходства в воздухе — если нет прикрытия многофункциональными истребителями, штурмовиками, ударными вертолётами и так далее.

«Поэтому всё было понятно заранее, так как речь шла об азбучных истинах. А когда вы пренебрегаете такими азбучными истинами, то вы получаете то, что получаете», — констатировал Литовкин.

По его словам, немцы действуют по принципу: «на тебе боже, что мне не гоже», снабжая ВСУ старыми танками, которые не выдерживают огня российских артиллеристов, ПТУРов и так далее.

«И если они надеялись, что эти танки будут побежать, то это смешно», — подытожил Литовкин.

Ранее немецкие СМИ опубликовали фрагмент интервью украинских танкистов, обучающихся в Германии. По их словам, обратившись к немецким инструкторам с просьбой объяснить, как лучше всего следует преодолевать минные поля, закрывающие проход к российским позициям, они получили довольно странный ответ: «Объезжать». Как оказалось, согласно немецким учебникам, эти поля представляют собой участки земли не более чем 100 на 200 метров.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что с 4 июня 2023 года ВС России уничтожили 311 украинских танков. Причём как минимум треть этих машин — западные. По словам главы государства, солдаты ВСУ нередко опасаются садиться в западные танки, потому что те становятся приоритетными целями и уничтожаются в первую очередь.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации те потеряли порядка трёх тысяч единиц военной техники: 21 самолёт, 1244 танка и других боевых бронированных машин, 914 единиц специальной автомобильной техники, 25 машин РСЗО, два зенитных ракетных комплекса, 403 артиллерийских орудия и миномёта, а также 483 беспилотника.

Кроме того, утрачены 17 немецких танков Leopard, пять французских AMX и 12 американских бронемашин Bradley. Потери личного состава ВСУ с 4 июня превысили 26 тысяч человек.

Сложность положения признают и на Западе. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, ВСУ при попытках контрнаступления наталкиваются на яростное сопротивление российской армии, минные поля и противотанковые заграждения.