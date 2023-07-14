Варшава, 14 июля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Воздушный шар с пассажирами и пилотом в корзине опрокинул опоры ЛЭП среднего напряжения на севере Польши, сообщила 14 июля радиостанция RMF FM.

Антон Вергун/РИА Новости

Инцидент произошёл в Куявско-Поморском воеводстве в Малшице поздно вечером 13 июля. Шар, налетев на ЛЭП, повалил бетонные столбы.

В результате оторвались провода линии среднего напряжения и ответвляющейся от неё линии низкого напряжения, питающей одну из ферм. После столкновения пилоту удалось пролететь примерно километр и приземлиться.

Как рассказал главный представитель местной пожарной службы Давид Тарковский, в результате столкновения шара с опорами никто не пострадал.

На место ЧП прибыли четыре бригады пожарных.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня на северо-востоке Польши нашли фрагменты воздушного шара неподалёку от военной части в Варминьско-Мазурском воеводстве. Под его куполом находился ящик из пенопласта и антенна.

12 июля воздушный шар зацепился за ЛЭП в районе особой экономической зоны «Липецк». Шар загорелся. Никто из пяти человек, находившихся в корзине, не пострадал: путешественники потушили возгорание до прибытия спасателей.

1 июля на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале совершил экстренную посадку воздушный шар. В корзине находились пилот и три пассажира.