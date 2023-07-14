Воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП на севере Польши
Варшава, 14 июля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Воздушный шар с пассажирами и пилотом в корзине опрокинул опоры ЛЭП среднего напряжения на севере Польши, сообщила 14 июля радиостанция RMF FM.
Инцидент произошёл в Куявско-Поморском воеводстве в Малшице поздно вечером 13 июля. Шар, налетев на ЛЭП, повалил бетонные столбы.
В результате оторвались провода линии среднего напряжения и ответвляющейся от неё линии низкого напряжения, питающей одну из ферм. После столкновения пилоту удалось пролететь примерно километр и приземлиться.
Как рассказал главный представитель местной пожарной службы Давид Тарковский, в результате столкновения шара с опорами никто не пострадал.
На место ЧП прибыли четыре бригады пожарных.
Как сообщало ИА Регнум, в начале июня на северо-востоке Польши нашли фрагменты воздушного шара неподалёку от военной части в Варминьско-Мазурском воеводстве. Под его куполом находился ящик из пенопласта и антенна.
12 июля воздушный шар зацепился за ЛЭП в районе особой экономической зоны «Липецк». Шар загорелся. Никто из пяти человек, находившихся в корзине, не пострадал: путешественники потушили возгорание до прибытия спасателей.
1 июля на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале совершил экстренную посадку воздушный шар. В корзине находились пилот и три пассажира.