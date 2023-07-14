Москва, 14 июля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. На форуме будущих технологий при поддержке Газпромбанка учреждена ежегодная национальная премия в области будущих технологий «Вызов».

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«Сегодня совместно с нашими партнёрами мы рады дать старт национальной премии «Вызов». Уверены, что она позволит не только отметить заслуги учёных, инженеров и разработчиков, но и поспособствует популяризации науки по всей России», — заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Прием заявок на участие уже открыт, и он продлится до 14 сентября. Премия отметит фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Награду и 10 млн рублей вручат российским учёным и разработчикам перспективных технологий в номинациях «Учёный года», «Инженерное решение», «Перспектива» и «Прорыв».

Президент фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер отмечает, что «общественное признание — это важнейшее условие как для развития карьеры учёного, так и для технологического прогресса всего человечества. Уникальные технологические открытия шаг за шагом приближают всех людей на планете к заветным высотам, раскрывая перед ними новые горизонты».

Победителей объявят на торжественной церемонии в Москве 19 декабря 2023 года. Премия «Вызов» приурочена к десятилетию науки и технологий, который объявлен указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным. Газпромбанк выступает в качестве соучредителя премии и партнёром фонда развития научно-культурных связей «Вызов».